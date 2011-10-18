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Мобильный тариф от компании МегаФон

МегаФон - Все включено VIP

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 4000 мин., 4000 SMS, 15 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 500 ₽
  • абонентская плата 1 999 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 999 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 500 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 4 000 минут
бесплатно
месяц
с 4 000 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 4 000 минут
бесплатно
месяц
с 4 000 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 4 000 минут
бесплатно
месяц
с 4 000 минут
1,5 ₽
за минуту
МегаФон Россия
Внутри сети
с 0 до 4 000 минут
бесплатно
месяц
с 4 000 минут
бесплатно
Остальные операторы России
Другие операторы
с 0 до 4 000 минут
бесплатно
месяц
с 4 000 минут
3 ₽
за минуту
Крым и Севастополь
Другие операторы
35 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 4 000 SMS
бесплатно
месяц
с 4 000 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 4 000 SMS
бесплатно
месяц
с 4 000 SMS
1,5 ₽
Остальные операторы России
Другие операторы
с 0 до 4 000 SMS
бесплатно
месяц
с 4 000 SMS
3 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
5 ₽
Внутри сети по России
Внутри сети
с 0 до 4 000 SMS
бесплатно
месяц
с 4 000 SMS
3 ₽
Международные
Международные номера
5 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7 ₽
Другие операторы
7 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
10 ₽
СНГ
Международные номера
10 ₽
Остальные страны
Международные номера
20 ₽
МегаФон
Внутри сети
7 ₽
Россия
Другие операторы
7 ₽
Интернет
Объем трафика
15360 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.