Мобильный тариф от компании МТС
Для ноутбукаизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 800 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут5 ₽за минуту
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут12 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,95 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS2,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2,95 ₽
MMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Скорость до 4 Мбит/с
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.