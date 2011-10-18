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Мобильный тариф от компании МТС

Для ноутбука

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 800 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 800 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
5 ₽
за минуту
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
12 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 SMS
1,95 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,95 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 SMS
2,95 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2,95 ₽
MMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Скорость до 4 Мбит/с

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.