Мобильный тариф от компании Tele2

Мой онлайн ультра изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 1500 мин., 50 SMS, 30 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 1 000 ₽ в месяц