Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 690 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минут1,5 ₽за минуту
TELE2 России
- Внутри сети
-
бесплатно
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
69 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяцс 50 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяцс 50 SMS1,5 ₽
TELE2 России
- Внутри сети
-
2,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
6,5 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 25600 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: Другие операторы России - 1000.00
Комментарий
Предоставляется бесплатный трафик социальных сетей, WhatsApp, Viber и Там Там, а также в мобильных приложениях Tele2 TV и Zvooq.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.