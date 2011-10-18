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Мобильный тариф от компании Телетай

Безлимит 510

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 350 мин., 1000 SMS, безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 1 000 ₽
  • абонентская плата 510 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 510 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 1000 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.

Исходящие звонки
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
бесплатно
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 350 минут
бесплатно
месяц
с 351 минут
3 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 350 минут
бесплатно
месяц
с 351 минут
3 ₽
за минуту
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
3 ₽
за минуту
Городские номера
3 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
1,5 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
1,5 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
1,5 ₽
MMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
с 0 до 1 000 MMS
бесплатно
месяц
с 1 001 MMS
6,45 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Другие операторы
с 0 до 1 000 MMS
бесплатно
месяц
с 1 001 MMS
6,45 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 1 000 MMS
бесплатно
месяц
с 1 001 MMS
6,45 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Оператор оставляет за собой право ограничить скорость или приостановить действие услуги в случае превышения объема 20 Гб до 16 кбит/с скорости приема/передачи данных, при обмене данными через протоколы передачи данных eDonkey, DirectConnect (DC++), BitTorrent, P2P, а также использование тарифа в планшетах, модемах и Wi-Fi роутерах.
При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.