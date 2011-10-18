Безлимит 710изменить город
Характеристики тарифа
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 710 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: 1000 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
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Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.
- Внутри сети
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бесплатно
- Внутри сети
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бесплатно
- Другие операторы
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с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 601 минут3 ₽за минуту
- Городские номера
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с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 601 минут3 ₽за минуту
- Другие операторы
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3 ₽за минуту
- Городские номера
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3 ₽за минуту
- Внутри сети
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с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
- Внутри сети
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с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
- Внутри сети
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с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 601 MMS6,45 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 601 MMS6,45 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 601 MMS6,45 ₽
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
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Оператор оставляет за собой право ограничить скорость или приостановить действие услуги в случае превышения объема 20 Гб до 16 кбит/с скорости приема/передачи данных, при обмене данными через протоколы передачи данных eDonkey, DirectConnect (DC++), BitTorrent, P2P, а также использование тарифа в планшетах, модемах и Wi-Fi роутерах.
При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.