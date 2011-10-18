Оператор оставляет за собой право ограничить скорость или приостановить действие услуги в случае превышения объема 20 Гб до 16 кбит/с скорости приема/передачи данных, при обмене данными через протоколы передачи данных eDonkey, DirectConnect (DC++), BitTorrent, P2P, а также использование тарифа в планшетах, модемах и Wi-Fi роутерах.

При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.