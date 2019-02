При исчерпании пакета минут включается тарификация:

В регионе присутствия: 2 руб./минута

Междугородные звонки по России: 5 руб./минута

Международные звонки: 30 руб./минута (кроме стран-исключений)

Страны-исключения:

Anguilla, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Burkina Faso, Burundi, Gabon, Guyana, Gambia, Guinea, Grenada, Djibouti, Dominican Republic, Zambia, Inmarsat SNAC, Cape Verde, Congo, Korea, People's Democratic Republic, Cote D'Ivoire, Cuba, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mali, Maldives, Martinique, International networks, International networks 883, Mozambique, Moldova, Myanmar, New Caledonia, Turks and Caicos Islands, Papua New Guinea, Rwanda, Global Mobile Satellite Systems, Seychelles, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Syrian Arab Republic, Somalia, Suriname, Sierra Leone, United Republic of Tanzania, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tunisia, Uganda, Fiji, Central African Republic, Chad, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, South Sudan, Jamaica, Falkland Islands, Samoa, Tuvalu, Vanuatu