Мобильный тариф от компании Билайн

ВСЁмоё 2 изменить город

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 400 мин., 300 SMS, 17 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 20 ₽ в день