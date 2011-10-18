Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 30 ₽ в день
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 201 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 201 минут2 ₽за минуту
Остальная РФ
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 201 минут5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 201 минут5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 1 до 300 SMSбесплатномесяцс 301 SMS2 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 300 SMSбесплатномесяцс 301 SMS2 ₽
Остальная РФ
- Внутри сети
-
с 301 SMS5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS5 ₽
MMS
Интернет
- Более 22528 Мб
-
50 ₽за каждые следующие 100 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Пакет интернета доступен в поездках по России (за исключением Чукотского АО)
Комментарий
Состав пакета услуг можно менять, обменивая одни опции на другие
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.