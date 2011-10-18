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Мобильный тариф от компании МегаФон

МегаФон - Всё включено XS

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1000 мин., 1024 Мб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 100 ₽
  • абонентская плата 240 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 240 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 100 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 000 минут
бесплатно
Другие операторы
2 ₽
за минуту
Городские номера
2 ₽
за минуту
МегаФон Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 000 минут
3 ₽
за минуту
Остальные операторы России
Другие операторы
12,5 ₽
за минуту
Крым и Севастополь
Другие операторы
35 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Азия
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,75 ₽
Другие операторы
1,75 ₽
Остальные операторы России
Другие операторы
3 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
5,25 ₽
Внутри сети по России
Внутри сети
3 ₽
Международные
Международные номера
5,25 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7 ₽
Другие операторы
7 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
10 ₽
СНГ
Международные номера
10 ₽
Остальные страны
Международные номера
20 ₽
МегаФон
Внутри сети
7 ₽
Россия
Другие операторы
7 ₽
Интернет
Объем трафика
1024 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.