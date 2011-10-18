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Мобильный тариф от компании МегаФон

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 50 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 минут
1 ₽
за минуту
месяц
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Другие операторы
с 0 до 1 минут
1 ₽
за минуту
месяц
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 1 минут
1 ₽
за минуту
месяц
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Внутри группы
Внутри сети
0,5 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
за минуту
с 0 до 1 минут
1 ₽
за минуту
месяц
Крым и Севастополь
Другие операторы
35 ₽
за минуту
ЗАО "Остелеком" Южная Осетия
Другие операторы
2 ₽
за минуту
Южная Осетия
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Азия
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 1 SMS
7 ₽
день
с 0 до 100 SMS
бесплатно
день
1,6 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
5,3 ₽
Международные
Международные номера
5,3 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7 ₽
Другие операторы
7 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
10 ₽
СНГ
Международные номера
10 ₽
Остальные страны
Международные номера
20 ₽
МегаФон
Внутри сети
7 ₽
Россия
Другие операторы
7 ₽
Интернет
Объем трафика
9,9 ₽
за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.