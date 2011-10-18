Мобильный тариф от компании МегаФон
Море!изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 50 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 1 минут1 ₽за минутумесяцс 1 минут3 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 0 до 1 минут1 ₽за минутумесяцс 1 минут3 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 минут1 ₽за минутумесяцс 1 минут3 ₽за минуту
Внутри группы
- Внутри сети
-
0,5 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минутус 0 до 1 минут1 ₽за минутумесяц
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
35 ₽за минуту
ЗАО "Остелеком" Южная Осетия
- Другие операторы
-
2 ₽за минуту
Южная Осетия
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Азия
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 1 SMS7 ₽деньс 0 до 100 SMSбесплатнодень1,6 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5,3 ₽
Международные
- Международные номера
-
5,3 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7 ₽
- Другие операторы
-
7 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
10 ₽
СНГ
- Международные номера
-
10 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
20 ₽
МегаФон
- Внутри сети
-
7 ₽
Россия
- Другие операторы
-
7 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,9 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.