Мобильный тариф от компании МегаФон
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 300 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,8 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1,8 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,8 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
35 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,9 ₽
- Другие операторы
-
1,9 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
3,55 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
3,5 ₽
СНГ
- Международные номера
-
3,5 ₽
Международные
- Международные номера
-
5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7 ₽
- Другие операторы
-
7 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
10 ₽
СНГ
- Международные номера
-
10 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
20 ₽
МегаФон
- Внутри сети
-
7 ₽
Россия
- Другие операторы
-
7 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,9 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.