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Мобильный тариф от компании Вайнах Телеком

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
0,5 ₽
за минуту
Другие операторы
0,5 ₽
за минуту
Городские номера
0,5 ₽
за минуту
Зона «Единый Кавказ»
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
1,5 ₽
за минуту

В зону «Единый Кавказ» входят: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево – Черкесская Республика, Республика Адыгея, Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовская область.

Россия (междугородняя связь)
Другие операторы
2,5 ₽
за минуту
Городские номера
2,5 ₽
за минуту
Междугородняя связь
Международные вызовы
5 ₽
за минуту

Исходящие вызовы в страны Европы: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания. Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Турция

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1 ₽
Другие операторы
1 ₽
Россия (междугородняя связь)
Внутри сети
1 ₽
Другие операторы
1 ₽
Междугородняя связь
Международные номера
3,5 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
4 ₽
Другие операторы
4 ₽
Россия (междугородняя связь)
Внутри сети
4 ₽
Другие операторы
4 ₽
Междугородняя связь
Международные номера
4 ₽
Интернет
Объем трафика
3 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.