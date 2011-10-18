Мобильный тариф от компании Вайнах Телеком
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 ₽ в день
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Абонентская плата списывается ежесуточно
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
0,03 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1,3 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,3 ₽за минуту
При звонках на других операторов местной и мобильной связи Чесенской республикитарификация посекундная
Зона «Единый Кавказ»
- Другие операторы
-
2,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
2,5 ₽за минуту
В зону «Единый Кавказ» входят: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево – Черкесская Республика, Республика Адыгея, Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовская область.
Россия (междугородняя связь)
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
- Городские номера
-
5 ₽за минуту
Междугородняя связь
- Международные вызовы
-
5 ₽за минуту
Исходящие вызовы в страны Европы: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания. Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Турция
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
0,2 ₽
- Другие операторы
-
0,5 ₽
Россия (междугородняя связь)
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Междугородняя связь
- Международные номера
-
5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
0,2 ₽
- Другие операторы
-
3 ₽
Россия (междугородняя связь)
- Другие операторы
-
5 ₽
Междугородняя связь
- Международные номера
-
10 ₽
Интернет
- Более 15 Мб
-
1 ₽за каждые следующие 1 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Включенный объем в сутки
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.