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Мобильный тариф от компании МГТС

Smart mini

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 350 мин., 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 300 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 300 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 351 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 351 минут
1,5 ₽
за минуту
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
с 351 минут
1,5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 351 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 351 минут
1,5 ₽
за минуту
Европа (Международная связь)
Международные вызовы
49 ₽
за минуту

К зоне Европа относятся звонки по направлениям: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие страны Европы.

СНГ
Международные вызовы
29 ₽
за минуту

К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия.

Входящие звонки
бесплатно

При наличии опции "Везде как дома Smart" (100 руб/мес) действует на территории всей России

SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 351 SMS
0,5 ₽
Другие операторы
с 351 SMS
0,5 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
с 351 SMS
3 ₽
Другие операторы
с 351 SMS
3,8 ₽
Международные номера
5,25 ₽
Европа (Международная связь)
Международные номера
5,25 ₽
СНГ
Международные номера
5,25 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
6,5 ₽
Другие операторы
6,5 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
6,5 ₽
Другие операторы
6,5 ₽
Интернет
Более 2048 Мб
50 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Не более 15 доп. пакетов в месяц

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

К звонкам на спутниковые системы связи относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.