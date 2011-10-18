Smart+изменить город
Характеристики тарифа
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 900 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Внутри сети
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бесплатно
- Другие операторы
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с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 001 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
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с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 001 минутбесплатно
На мобильные и городские телефоны МГТС и МТС г. Москвы и Московской области свыше 1000 минут — 0 руб.
- Внутри сети
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бесплатно
- Другие операторы
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3 ₽за минуту
- Городские номера
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3 ₽за минуту
К звонкам внутри сети относятся мобильные телефоны МТС всех регионов России свыше 1000 минут
- Международные вызовы
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49 ₽за минуту
К зоне Европа относятся звонки по направлениям: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие страны Европы.
При наличии опции "Везде как дома Smart" (100 руб/мес) действует на территории всей России
- Внутри сети
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с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS0,5 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS0,5 ₽
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS3,8 ₽
- Другие операторы
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3,8 ₽
- Международные номера
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5,25 ₽
- Внутри сети
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6,5 ₽
- Другие операторы
-
6,5 ₽
- Внутри сети
-
6,5 ₽
- Другие операторы
-
6,5 ₽
- Более 5120 Мб
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50 ₽за каждые следующие 500 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
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После исчерпания ежемесячного Интернет-пакета, автоматически подключается доп. пакет 500 Мбайт за 50 руб. (не более 15 доп. Пакетов в месяц. Действует до обновления основного пакета)
При наличии опции "Везде как дома Smart" (100 руб/мес) действует на территории всей России
- Звонки на спутниковые телефоны
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290 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
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К звонкам на спутниковые системы связи относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи