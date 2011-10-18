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Мобильный тариф от компании МГТС

Smart+

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1000 мин., 1000 SMS, 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 900 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 900 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 001 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 001 минут
бесплатно

На мобильные и городские телефоны МГТС и МТС г. Москвы и Московской области свыше 1000 минут — 0 руб.

Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
3 ₽
за минуту
Городские номера
3 ₽
за минуту

К звонкам внутри сети относятся мобильные телефоны МТС всех регионов России свыше 1000 минут

Европа (Международная связь)
Международные вызовы
49 ₽
за минуту

К зоне Европа относятся звонки по направлениям: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие страны Европы.

Входящие звонки
бесплатно

При наличии опции "Везде как дома Smart" (100 руб/мес) действует на территории всей России

SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
0,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
0,5 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
3,8 ₽
Другие операторы
3,8 ₽
Европа (Международная связь)
Международные номера
5,25 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
6,5 ₽
Другие операторы
6,5 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
6,5 ₽
Другие операторы
6,5 ₽
Интернет
Более 5120 Мб
50 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

После исчерпания ежемесячного Интернет-пакета, автоматически подключается доп. пакет 500 Мбайт за 50 руб. (не более 15 доп. Пакетов в месяц. Действует до обновления основного пакета)

При наличии опции "Везде как дома Smart" (100 руб/мес) действует на территории всей России

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

К звонкам на спутниковые системы связи относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.