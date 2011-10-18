После исчерпания ежемесячного Интернет-пакета, автоматически подключается доп. пакет 500 Мбайт за 50 руб. (не более 15 доп. Пакетов в месяц. Действует до обновления основного пакета)

При наличии опции "Везде как дома Smart" (100 руб/мес) действует на территории всей России