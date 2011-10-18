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Мобильный тариф от компании КРЫМТЕЛЕКОМ

Оптимальный старт

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 200 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 200 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Крым (домашний регион)
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
бесплатно
Городские номера
бесплатно
Россия (Междугородняя связь)
Другие операторы
5 ₽
за минуту
Городские номера
5 ₽
за минуту
СНГ (международные вызовы)
Другие операторы
30 ₽
за минуту
Европа (международные вызовы)
Другие операторы
50 ₽
за минуту
Остальные страны (международные вызовы)
Другие операторы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Крым (домашний регион)
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
бесплатно
Россия (Междугородняя связь)
Другие операторы
2 ₽
Остальные страны (международные вызовы)
Международные номера
5,45 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
450 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, GlobalNetworks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи

Другие условия
Прочие условия

Территория действия – Республика Крым. Стоимость стартового пакета входит в абонентскую плату за первый месяц пользования услугами, составляет 200 руб. (с НДС) и является авансовым платежом за пользование услугами. При активации стартового пакета на балансе устанавливается сумма в размере 200 руб. (с НДС), из которой автоматически будет снята абонентская плата за первый месяц пользования пропорционально количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца. Дополнительные опции к данному тарифному плану не подключаются. В случае, если абонент на протяжении 3-5 дней подряд превышает объем 5 ГБ Интернет-трафика в сутки, абоненту блокируется доступ к передаче данных по протоколам: eDonkey; DirectConnect (DC++) и BitTorrent. Подключение на данный ТП доступно только для физических лиц. С 01.03.2016 г. все абоненты будут автоматически переведены на ТП «Оптимальный». Абоненты, которые подключились к ТП «Оптимальный старт» в период акции и имеют возможность подключиться к ТП «Молодежный», смогут сменить ТП в срок до 31.03.2016 г. в отделениях «Крымтелеком». Остальные условия (тарификация и другие условия) стандартные. Количество акционных подключений ограничено.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.