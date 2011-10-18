Оптимальный стартизменить город
Характеристики тарифа
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 200 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
бесплатно
- Городские номера
-
бесплатно
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
- Городские номера
-
5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
30 ₽за минуту
- Другие операторы
-
50 ₽за минуту
- Другие операторы
-
70 ₽за минуту
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
бесплатно
- Другие операторы
-
2 ₽
- Международные номера
-
5,45 ₽
- Объем трафика
- безлимитный
- Звонки на спутниковые телефоны
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450 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
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К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, GlobalNetworks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи
Территория действия – Республика Крым. Стоимость стартового пакета входит в абонентскую плату за первый месяц пользования услугами, составляет 200 руб. (с НДС) и является авансовым платежом за пользование услугами. При активации стартового пакета на балансе устанавливается сумма в размере 200 руб. (с НДС), из которой автоматически будет снята абонентская плата за первый месяц пользования пропорционально количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца. Дополнительные опции к данному тарифному плану не подключаются. В случае, если абонент на протяжении 3-5 дней подряд превышает объем 5 ГБ Интернет-трафика в сутки, абоненту блокируется доступ к передаче данных по протоколам: eDonkey; DirectConnect (DC++) и BitTorrent. Подключение на данный ТП доступно только для физических лиц. С 01.03.2016 г. все абоненты будут автоматически переведены на ТП «Оптимальный». Абоненты, которые подключились к ТП «Оптимальный старт» в период акции и имеют возможность подключиться к ТП «Молодежный», смогут сменить ТП в срок до 31.03.2016 г. в отделениях «Крымтелеком». Остальные условия (тарификация и другие условия) стандартные. Количество акционных подключений ограничено.