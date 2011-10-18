Территория действия – Республика Крым. Стоимость стартового пакета входит в абонентскую плату за первый месяц пользования услугами, составляет 200 руб. (с НДС) и является авансовым платежом за пользование услугами. При активации стартового пакета на балансе устанавливается сумма в размере 200 руб. (с НДС), из которой автоматически будет снята абонентская плата за первый месяц пользования пропорционально количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца. Дополнительные опции к данному тарифному плану не подключаются. В случае, если абонент на протяжении 3-5 дней подряд превышает объем 5 ГБ Интернет-трафика в сутки, абоненту блокируется доступ к передаче данных по протоколам: eDonkey; DirectConnect (DC++) и BitTorrent. Подключение на данный ТП доступно только для физических лиц. С 01.03.2016 г. все абоненты будут автоматически переведены на ТП «Оптимальный». Абоненты, которые подключились к ТП «Оптимальный старт» в период акции и имеют возможность подключиться к ТП «Молодежный», смогут сменить ТП в срок до 31.03.2016 г. в отделениях «Крымтелеком». Остальные условия (тарификация и другие условия) стандартные. Количество акционных подключений ограничено.