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Мобильный тариф от компании Yota

200 минут

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 200 мин., безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 590 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 590 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 201 минут
2,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 201 минут
2,5 ₽
за минуту

Если минуты заканчиваются – можно докупить 100 минут за 180 рублей

Россия
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 201 минут
2,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 201 минут
2,5 ₽
за минуту

Если минуты заканчиваются – можно докупить 100 минут за 180 рублей

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
2,5 ₽
Другие операторы
2,5 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

Россия
Внутри сети
2,5 ₽
Другие операторы
2,5 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

MMS
Домашний регион
Внутри сети
2,5 ₽
Другие операторы
2,5 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

Россия
Внутри сети
2,5 ₽
Другие операторы
2,5 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Безлимитный Интернет

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

GlobalStar

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.