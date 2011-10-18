Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 200 Арх. 02.16 изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 100 мин., 1024 Мб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 200 ₽ в месяц