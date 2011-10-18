Мобильный тариф от компании Билайн
Всё за 200 Арх. 02.16изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 200 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 100 минут1,5 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
бесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
15 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
25 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,5 ₽
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
1,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
1,95 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
5,45 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,45 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5,45 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
6,6 ₽
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
6,6 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
6,6 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
6,6 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
6,6 ₽
Интернет
- Более 1024 Мб
-
20 ₽за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.