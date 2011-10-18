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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 200 Арх. 02.16

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 мин., 1024 Мб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 200 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 200 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
с 100 минут
1,5 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
15 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
25 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,5 ₽
Другие операторы
1,5 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
1,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
1,95 ₽
США Канада Европа
Международные номера
5,45 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,45 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
5,45 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
6,6 ₽
Другие операторы
6,6 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
6,6 ₽
Все операторы России
Другие операторы
6,6 ₽
Остальные страны
Международные номера
6,6 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
6,6 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
6,6 ₽
Интернет
Более 1024 Мб
20 ₽
за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.