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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 600 Арх. 02.16

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 800 мин., 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 600 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 600 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 800 минут
бесплатно
месяц
с 800 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
1,6 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
1 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
12 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
16 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
Южная Осетия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
Все операторы Абхазия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
100 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,85 ₽
Другие операторы
1,85 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,85 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,85 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,45 ₽
MMS
Билайн Россия
Внутри сети
6,6 ₽
Все операторы России
Другие операторы
6,6 ₽
Интернет
Более 5120 Мб
20 ₽
за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.