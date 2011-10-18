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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 500 (постоплатный) Арх02.16

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 500 ₽ в месяц
  • прямой номер: 590 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
1,5 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 600 минут
бесплатно
месяц
с 600 минут
1,5 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
55 ₽
за минуту
Азербайджан и Беларусь
Международные вызовы
18,5 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
55 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
55 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
100 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,5 ₽
Другие операторы
1,5 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,5 ₽
Остальные страны
Международные номера
7 ₽
MMS
Все операторы России
Другие операторы
6,45 ₽
Остальные страны
Международные номера
6,45 ₽
Интернет
Объем трафика
5120 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.