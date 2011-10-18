Мобильный тариф от компании Билайн
Всё за 500 (постоплатный) Арх02.16изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 500 ₽ в месяц
- прямой номер: 590 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,5 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
бесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 600 минут1,5 ₽за минуту
"Билайн" Грузия
- Внутри сети
-
55 ₽за минуту
Азербайджан и Беларусь
- Международные вызовы
-
18,5 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Внутри сети
-
55 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
55 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
100 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,5 ₽
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 000 SMS1,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 000 SMS1,5 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
7 ₽
MMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
6,45 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
6,45 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 5120 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.