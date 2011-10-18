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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 115 мин., 10 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 630 ₽ в неделю

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 630 ₽ в неделю
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
На все номера России
Внутри сети
с 1 до 100 минут
бесплатно
месяц
Другие операторы
с 1 до 100 минут
бесплатно
месяц
Городские номера
с 1 до 100 минут
бесплатно
месяц

При исчерпании пакета минут подключается новый пакет - 50 минут (на номера России) за 310 руб.

В другие страны
Международные вызовы
с 1 до 15 минут
бесплатно
месяц
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
Более 10240 Мб
310 ₽
за каждые следующие 1024 Мб
Комментарий
Исходящие звонки: пакет 100 минут для звонков по России и 15 минут - в другие страны Пакет за 1260 руб. действует **14 дней**
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.