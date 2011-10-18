Мобильный тариф от компании Tele2
Голизменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 630 ₽ в неделю
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
На все номера России
- Внутри сети
-
с 1 до 100 минутбесплатномесяц
- Другие операторы
-
с 1 до 100 минутбесплатномесяц
- Городские номера
-
с 1 до 100 минутбесплатномесяц
При исчерпании пакета минут подключается новый пакет - 50 минут (на номера России) за 310 руб.
В другие страны
- Международные вызовы
-
с 1 до 15 минутбесплатномесяц
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
- Более 10240 Мб
-
310 ₽за каждые следующие 1024 Мб
Комментарий
Исходящие звонки: пакет 100 минут для звонков по России и 15 минут - в другие страны Пакет за 1260 руб. действует **14 дней**
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.