Мобильный тариф от компании Билайн
Всё за 1000 (постоплата) Арх02.16изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 000 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 минут1,5 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 минут1,5 ₽за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
12 ₽за минуту
«Билайн» Казахстан Кыргызстан Армения
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
Казахстан (только Билайн)
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
Киргизия ( только Билайн)
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" Грузия
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
Абхазия (только Билайн)
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" Таджикистан
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" Армения
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" Казахстан Кыргызстан
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" Узбекистан
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 000 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 000 SMS1,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 000 SMS1,5 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
7 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 000 SMS1,5 ₽
MMS
Остальные страны
- Международные номера
-
6,45 ₽
Интернет
- Более 15360 Мб
-
20 ₽за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.