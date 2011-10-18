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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 1000 (постоплата) Арх02.16

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 3000 мин., 1000 SMS, 15 Гб
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 1 000 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 000 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 3 000 минут
бесплатно
месяц
с 3 000 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 3 000 минут
бесплатно
месяц
с 3 000 минут
1,5 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 3 000 минут
бесплатно
месяц
с 3 000 минут
1,5 ₽
за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
12 ₽
за минуту
«Билайн» Казахстан Кыргызстан Армения
Внутри сети
12 ₽
за минуту
Казахстан (только Билайн)
Внутри сети
12 ₽
за минуту
Киргизия ( только Билайн)
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
12 ₽
за минуту
Абхазия (только Билайн)
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" Таджикистан
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" Армения
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" Казахстан Кыргызстан
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" Узбекистан
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
СНГ Европа и Популярные страны
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,5 ₽
Остальные страны
Международные номера
7 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
1,5 ₽
MMS
Остальные страны
Международные номера
6,45 ₽
Интернет
Более 15360 Мб
20 ₽
за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.