Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 1000 (постоплата) Арх02.16 изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 3000 мин., 1000 SMS, 15 Гб

Постоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 1 000 ₽ в месяц