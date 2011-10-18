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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 400 Арх. 02.16

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 400 мин., 100 SMS, 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 400 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 400 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
0,7 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
1,6 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 100 SMS
бесплатно
месяц
Другие операторы
с 0 до 100 SMS
бесплатно
месяц
Билайн Россия
Внутри сети
2 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2 ₽
MMS
Все операторы России
Другие операторы
7,95 ₽
Интернет
Более 2048 Мб
20 ₽
за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.