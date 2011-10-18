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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 100 (предоплатный)

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 100 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 100 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Городские номера
0,7 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
80 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,85 ₽
Другие операторы
1,85 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
3 ₽
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,5 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
5,5 ₽
MMS
Все операторы России
Другие операторы
6,6 ₽
Остальные страны
Международные номера
6,6 ₽
Интернет
Объем трафика
9,95 ₽
за каждый 1 Мб
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: Другие операторы Иркутской области - 50.00, Другие операторы Республики Бурятия - 50.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.