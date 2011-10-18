Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 1200 (предоплатный) Арх. 02.16 изменить город

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 15360 мин., 3000 SMS, 15 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 1 200 ₽ в месяц