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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 1800 (постоплатный)

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 3300 мин., 3000 SMS, 30 Гб
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 1 000 ₽
  • абонентская плата 1 800 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 800 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 1000 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 3 300 минут
бесплатно
месяц
с 3 300 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 3 300 минут
бесплатно
месяц
с 3 300 минут
1,6 ₽
за минуту
Внутри группы
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 3 300 минут
бесплатно
месяц
с 3 300 минут
3 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
80 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 000 SMS
1,6 ₽
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 000 SMS
1,6 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 000 SMS
3 ₽
СНГ
Международные номера
5,5 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,5 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
5,5 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
5,5 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7,95 ₽
Другие операторы
7,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
7,95 ₽
СНГ
Международные номера
7,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
7,95 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
7,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
7,95 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
7,95 ₽
Интернет
Объем трафика
30720 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.

Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: Билайн России - 3300.00, Городские номера в домашнем регионе - 3300.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Билайн России - 3000.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.