Мобильный тариф от компании Билайн
Всё за 1800 (предоплатный) Арх02.16изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 800 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 до 15 360 минутбесплатномесяцс 15 360 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 минут1,6 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 минут1,6 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 минутбесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 000 минут3 ₽за минуту
Вьетнам
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
80 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 000 SMS1,6 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 000 SMS1,6 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 000 SMS3 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 000 SMS3 ₽
СНГ
- Международные номера
-
5,5 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5,5 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7,95 ₽
- Другие операторы
-
7,95 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
7,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
7,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
7,95 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
7,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
7,95 ₽
Интернет
- Более 15360 Мб
-
20 ₽за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.