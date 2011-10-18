Мобильный тариф от компании Билайн
Всё за 990 (постоплатный)изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 990 ₽ в месяц
- прямой номер: 990 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 1 800 минутбесплатномесяцс 1 800 минут1 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 800 минутбесплатномесяцс 1 800 минут1 ₽за минуту
Внутри группы
- Внутри сети
-
бесплатно
Билайн Россия
- Внутри сети
-
бесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
50 ₽за минуту
"Билайн" Грузия
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
Южная Осетия
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
Все операторы Абхазия
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 2 000 SMSбесплатномесяцс 2 000 SMS0,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 2 000 SMSбесплатномесяцс 2 000 SMS0,5 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 2 000 SMSбесплатномесяцс 2 000 SMS2,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 2 000 SMSбесплатномесяцс 2 000 SMS2,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,45 ₽
MMS
Билайн Россия
- Внутри сети
-
6,6 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
6,6 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 10240 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.