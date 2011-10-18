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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 990 (постоплатный)

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1800 мин., 2000 SMS, 10 Гб
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 990 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 990 ₽ в месяц
  • прямой номер: 990 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 1 800 минут
бесплатно
месяц
с 1 800 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 1 800 минут
бесплатно
месяц
с 1 800 минут
1 ₽
за минуту
Внутри группы
Внутри сети
бесплатно
Билайн Россия
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Крым и Севастополь
Другие операторы
50 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
12 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
Южная Осетия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
Все операторы Абхазия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
с 2 000 SMS
0,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
с 2 000 SMS
0,5 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
с 2 000 SMS
2,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
с 2 000 SMS
2,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,45 ₽
MMS
Билайн Россия
Внутри сети
6,6 ₽
Все операторы России
Другие операторы
6,6 ₽
Остальные страны
Международные номера
6,6 ₽
Интернет
Объем трафика
10240 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.