Мобильный тариф от компании Телетай
Всё для общения 1050изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 050 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 300 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.
Исходящие звонки
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
- Внутри сети
-
бесплатно
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 5 000 минутбесплатномесяцс 5 001 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 5 000 минутбесплатномесяцс 5 001 минут2 ₽за минуту
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
9 ₽за минуту
- Городские номера
-
9 ₽за минуту
Пакет 5000 междугородных минут — 300 руб/мес
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
- Внутри сети
-
с 0 до 5 000 SMSбесплатномесяцс 5 001 SMS1,5 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
MMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS1,5 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS1,5 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS1,5 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 20480 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Тариф действует на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.
При превышении включенного объема трафика включается ограничение скорости приема/передачи данных 64 кбит/с.
Другие условия
Прочие условия
5000 минут на все мобильные и городские номера Москвы и области
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.