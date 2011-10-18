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Мобильный тариф от компании Телетай

Всё для общения 1050

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5000 мин., 3000 SMS, 20 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 300 ₽
  • абонентская плата 1 050 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 050 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 300 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.

Исходящие звонки
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
бесплатно
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 001 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 001 минут
2 ₽
за минуту
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
9 ₽
за минуту
Городские номера
9 ₽
за минуту

Пакет 5000 междугородных минут — 300 руб/мес

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
с 0 до 5 000 SMS
бесплатно
месяц
с 5 001 SMS
1,5 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
1,5 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
1,5 ₽
MMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
с 0 до 3 000 MMS
бесплатно
месяц
с 3 001 MMS
1,5 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Другие операторы
с 0 до 3 000 MMS
бесплатно
месяц
с 3 001 MMS
1,5 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 3 000 MMS
бесплатно
месяц
с 3 001 MMS
1,5 ₽
Интернет
Объем трафика
20480 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Тариф действует на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.

При превышении включенного объема трафика включается ограничение скорости приема/передачи данных 64 кбит/с.

Другие условия
Прочие условия

5000 минут на все мобильные и городские номера Москвы и области

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.