Всё для общения 1440изменить город
Характеристики тарифа
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 1 440 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: 300 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
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Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.
- Внутри сети
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бесплатно
- Внутри сети
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бесплатно
- Другие операторы
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с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 001 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
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с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 001 минут2 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 001 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
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с 0 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 001 минут2 ₽за минуту
- Внутри сети
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с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
- Внутри сети
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с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
- Внутри сети
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с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS6,45 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS6,45 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS6,45 ₽
- Объем трафика
- 20480 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
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Тариф действует на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.
При превышении включенного объема трафика включается ограничение скорости приема/передачи данных 64 кбит/с.
Бесплатные входящие в СНГ, Европе и популярных странах
3000 минут на любые номера других операторов сотовой и фиксированной связи РФ при нахождении в домашней сети и при входящих/исходящих звонках во внутрисетевом роуминге (в том числе и при нахождении на территории республики Крым и г.Севастополь)