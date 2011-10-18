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Мобильный тариф от компании callinc

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 500 Мб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 250 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 250 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Безлимитные звонки на Билайн и callinc всей России
Внутри сети
бесплатно
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 500 минут
бесплатно
месяц
с 501 минут
9 ₽
за минуту
Городские номера
10,45 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Безлимитные звонки на Билайн и callinc всей России
Внутри сети
с 0 до 100 SMS
бесплатно
месяц
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
5,2 ₽
MMS
Безлимитные звонки на Билайн и callinc всей России
Внутри сети
бесплатно
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
6,25 ₽
Интернет
Объем трафика
500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Тариф действует на всей территории РФ.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.