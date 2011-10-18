Мобильный тариф от компании callinc
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: 250 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Безлимитные звонки на Билайн и callinc всей России
- Внутри сети
-
бесплатно
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
с 0 до 500 минутбесплатномесяцс 501 минут9 ₽за минуту
- Городские номера
-
10,45 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Безлимитные звонки на Билайн и callinc всей России
- Внутри сети
-
с 0 до 100 SMSбесплатномесяц
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
5,2 ₽
MMS
Безлимитные звонки на Билайн и callinc всей России
- Внутри сети
-
бесплатно
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
6,25 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 500 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Тариф действует на всей территории РФ.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.