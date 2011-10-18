Мобильный тариф от компании SIM SIM
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 200 ₽ в день
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Номера Билайн и SIM SIM по всей России
- Внутри сети
-
бесплатно
Домашний регион — Москва и МО
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,5 ₽за минуту
Междугородняя связь по России
- Другие операторы
-
10 ₽за секунду
- Городские номера
-
10 ₽за секунду
Таджикистан — международная связь
- Международные вызовы
-
7 ₽за секунду
На Билайн/Киевстар — 2,7 руб/мин
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион — Москва и МО
- Внутри сети
-
с 0 до 100 SMSбесплатномесяцс 101 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 100 SMSбесплатномесяцс 101 SMS1,5 ₽
Междугородняя связь по России
- Внутри сети
-
1,5 ₽
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Таджикистан — международная связь
- Международные номера
-
5 ₽
На мобильные номера Билайн — 3 рую
MMS
Домашний регион — Москва и МО
- Внутри сети
-
6 ₽
- Другие операторы
-
6 ₽
Междугородняя связь по России
- Внутри сети
-
6 ₽
- Другие операторы
-
6 ₽
Таджикистан — международная связь
- Международные номера
-
20 ₽
На мобильные номера Билайн — 10 руб.
Интернет
- Более 1024 Мб
-
20 ₽за каждые следующие 150 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Мобильный Интернет за пределами Центрального региона 1 Мб — 10 руб.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
430 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
-
Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP
ТУРАЙЯ — 190 руб/мин
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.