Звони всем изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 100 SMS, 1024 Мб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 200 ₽ в день