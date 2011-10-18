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Мобильный тариф от компании SIM SIM

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 SMS, 1024 Мб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 200 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 200 ₽ в день
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Номера Билайн и SIM SIM по всей России
Внутри сети
бесплатно
Домашний регион — Москва и МО
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
1,5 ₽
за минуту
Междугородняя связь по России
Другие операторы
10 ₽
за секунду
Городские номера
10 ₽
за секунду
Таджикистан — международная связь
Международные вызовы
7 ₽
за секунду

На Билайн/Киевстар — 2,7 руб/мин

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион — Москва и МО
Внутри сети
с 0 до 100 SMS
бесплатно
месяц
с 101 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 100 SMS
бесплатно
месяц
с 101 SMS
1,5 ₽
Междугородняя связь по России
Внутри сети
1,5 ₽
Другие операторы
1,5 ₽
Таджикистан — международная связь
Международные номера
5 ₽

На мобильные номера Билайн — 3 рую

MMS
Домашний регион — Москва и МО
Внутри сети
6 ₽
Другие операторы
6 ₽
Междугородняя связь по России
Внутри сети
6 ₽
Другие операторы
6 ₽
Таджикистан — международная связь
Международные номера
20 ₽

На мобильные номера Билайн — 10 руб.

Интернет
Более 1024 Мб
20 ₽
за каждые следующие 150 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Мобильный Интернет за пределами Центрального региона 1 Мб — 10 руб.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
430 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP
ТУРАЙЯ — 190 руб/мин

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.