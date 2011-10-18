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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 200 мин., 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 9 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 9 ₽ в день
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 201 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 201 минут
2 ₽
за минуту
Остальная РФ
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 минут
12 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
12 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 1 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2 ₽
Остальная РФ
Внутри сети
с 1 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
5 ₽
MMS
Интернет
Более 5120 Мб
50 ₽
за каждые следующие 100 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Пакет интернета доступен в поездках по России (за исключением Чукотского АО)

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.