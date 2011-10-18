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Мобильный тариф от компании МТС

ULTRA

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5000 мин., 5000 SMS, 20 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 2 900 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 2 900 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 001 минут
2 ₽
за минуту
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 001 минут
5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 до 5 000 SMS
бесплатно
месяц
с 5 001 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 до 5 000 SMS
бесплатно
месяц
с 5 001 SMS
2 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 до 5 000 SMS
бесплатно
месяц
с 5 001 SMS
3,8 ₽
Другие операторы
с 1 до 5 000 SMS
бесплатно
месяц
с 5 001 SMS
3,8 ₽
MMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Более 20480 Мб
150 ₽
за каждые следующие 1024 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.