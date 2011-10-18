Обязательные платежи Абонентская плата федеральный номер: 1 500 ₽ в месяц Подключение федеральный номер: бесплатно

прямой номер: бесплатно Тарификация Поминутная

Исходящие звонки По России и на некоторые международные направления Внутри сети с 1 минут бесплатно Другие операторы с 61 минут 4 ₽ за минуту Международные вызовы с 61 минут 35 ₽ за минуту Пакет минут распространяется на следующие направления:

Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония, Австрия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Чехия, Эстония Международные звонки за пределами пакета минут: СНГ, Абзахия, Грузия, Южная Осетия, Украина: 35 руб./мин

Европа, вкл. Турцию и Израиль: 55 руб./мин

Другие страны: 75 руб./мин

Входящие звонки бесплатно

SMS По России и на некоторые международные направления Внутри сети с 1 SMS 4 ₽ Другие операторы с 1 SMS 4 ₽ Международные номера с 1 SMS 9,9 ₽

MMS По России и на некоторые международные направления Внутри сети с 1 MMS 9,9 ₽ Другие операторы с 1 MMS 9,9 ₽

Интернет Объем трафика 30720 Мб Комментарий к стоимости интернета Безлимитный трафик в приложениях: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, Facebook, Instagram

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.