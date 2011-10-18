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Мобильный тариф от компании Yota

Yota для планшета #минимальный

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 7 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 300 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 300 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По России
Внутри сети
с 1 минут
2,5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
2,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
2,5 ₽
за минуту

Пакет 100 минут за 150 руб.

Входящие звонки
бесплатно
SMS
По России
Внутри сети
с 1 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2,5 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб./мес.

MMS
Интернет
Более 7168 Мб
100 ₽
за каждые следующие 5120 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При подключении опции "Безлимитные приложения" трафик в приложениях не расходуется.
Безлимитные соцсети (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter) — 10 руб./мес. (каждое приложение)
Безлимитные мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype) — 5 руб./мес. (каждое приложение)
Безлимитный трафик в приложении Youtube — 25 руб./мес.
Безлимитный трафик в музыкальных приложениях (Яндекс.Музыка, Apple.Music, Google Музыка, Zvooq, SoundCloud) — 10 руб./мес. (все приложения)

Другие условия
Прочие условия

Условия тарифа (количество минут и интернет-трафика, а также дополнительные опции) можно настроить индивидуально.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.