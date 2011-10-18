Мобильный тариф от компании МегаФон
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 500 ₽ в месяц
- прямой номер: 590 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 200 ₽
- прямой номер: 200 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 800 минутбесплатномесяцс 800 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 800 минутбесплатномесяцс 800 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 800 минутбесплатномесяцс 800 минут1,5 ₽за минуту
МегаФон Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 800 минутбесплатномесяцс 800 минутбесплатно
Остальные операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
35 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 800 SMSбесплатномесяцс 800 SMS1,6 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 800 SMSбесплатномесяцс 800 SMS1,6 ₽
Остальные операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
6,5 ₽
Внутри сети по России
- Внутри сети
-
с 0 до 800 SMSбесплатномесяцс 800 SMS3 ₽
Международные
- Международные номера
-
6,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7 ₽
- Другие операторы
-
7 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
10 ₽
СНГ
- Международные номера
-
10 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
20 ₽
МегаФон
- Внутри сети
-
7 ₽
Россия
- Другие операторы
-
7 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 5120 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.