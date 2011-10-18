Мобильный тариф от компании Danycom
Кислородизменить город
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 199 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 301 минут1,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 SMSбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1 ₽
MMS
Интернет
- Более 10240 Мб
-
0,5 ₽за каждые следующие 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.