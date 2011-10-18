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Мобильный тариф от компании Danycom

Азот

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 500 мин., 50 SMS, 20 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 349 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 349 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 501 минут
1,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 SMS
бесплатно
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1 ₽
MMS
Интернет
Более 20480 Мб
0,5 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.