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Мобильный тариф от компании Danycom

Неон

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1000 мин., 50 SMS, 30 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 499 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 499 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 001 минут
1,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 SMS
бесплатно
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1 ₽
MMS
Интернет
Более 30720 Мб
0,5 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.