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Мобильный тариф от компании Danycom

Ксенон

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 699 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 699 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Авансовый платеж - 700 руб.

Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий
Входящие/исходящие вызовы и SMS недоступны
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.