Мобильный тариф от компании Danycom
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 699 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
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Авансовый платеж - 700 руб.
Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
Комментарий
Входящие/исходящие вызовы и SMS недоступны
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.