Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 20 ₽ в день
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 501 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут2 ₽за минуту
Пакет 50 минут за 50 руб.
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 501 минут5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 SMS2 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2 ₽
- Международные номера
-
с 1 SMS2 ₽
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 SMS5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS5 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный интернет доступен в поездках по России (за исключением Чукотского АО)
Стоимость опции HD-видео - 3 руб./день. При отключении опции скорость загрузки видео будет ограничена до 1 Мбит/с.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.