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Мобильный тариф от компании Билайн

Анлим

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 500 мин., безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 20 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 20 ₽ в день
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 501 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
2 ₽
за минуту

Пакет 50 минут за 50 руб.

Междугородная связь
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 501 минут
5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2 ₽
Международные номера
с 1 SMS
2 ₽
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 SMS
5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
5 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Безлимитный интернет доступен в поездках по России (за исключением Чукотского АО)
Стоимость опции HD-видео - 3 руб./день. При отключении опции скорость загрузки видео будет ограничена до 1 Мбит/с.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.