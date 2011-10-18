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Мобильный тариф от компании Skylink

Оптимальный S

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 300 мин., 3000 SMS, 3 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 299 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 299 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

RUIM-карта — 140 руб.

Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
1,5 ₽
за минуту
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
6,5 ₽
за минуту
Другие операторы
6,5 ₽
за минуту
Городские номера
6,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
0,25 ₽
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
0,25 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
0,25 ₽
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
0,25 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
3072 Мб
Комментарий к стоимости интернета

После исчерпания трафика скорость снижается до 64 Кбит/сек до конца месяца .

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
240 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.