Мобильный тариф от компании Skylink
Оптимальный Sизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 299 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
RUIM-карта — 140 руб.
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минут1,5 ₽за минуту
Россия (Междугородняя связь)
- Внутри сети
-
6,5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
6,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
6,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS0,25 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS0,25 ₽
Россия (Междугородняя связь)
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS0,25 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS0,25 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- 3072 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
После исчерпания трафика скорость снижается до 64 Кбит/сек до конца месяца .
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
240 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.