Мобильный тариф от компании Skylink

Оптимальный S изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 300 мин., 3000 SMS, 3 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 299 ₽ в месяц