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Мобильный тариф от компании Таттелеком

ВЫZОВ 270

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 650 мин., 650 SMS, 8 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 270 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 270 ₽ в месяц
  • прямой номер: 369 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Стартовый комплект – 270 руб.

Исходящие звонки
Республика Татарстан (Домашний регион)
Внутри сети
с 0 до 650 минут
бесплатно
месяц
с 650 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 650 минут
бесплатно
месяц
с 650 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 650 минут
бесплатно
месяц
с 650 минут
1 ₽
за минуту
Россия (Междугородняя связь)
Другие операторы
10 ₽
за минуту
Городские номера
10 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Республика Татарстан (Домашний регион)
Внутри сети
с 0 до 650 SMS
бесплатно
месяц
с 651 SMS
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 650 SMS
бесплатно
месяц
с 651 SMS
1 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Другие операторы
2 ₽
MMS
Республика Татарстан (Домашний регион)
Внутри сети
с 0 до 650 MMS
бесплатно
месяц
с 651 MMS
6 ₽
Другие операторы
с 0 до 650 MMS
бесплатно
месяц
с 651 MMS
6 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Другие операторы
6 ₽
Интернет
Более 8192 Мб
0,2 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.