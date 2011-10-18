Мобильный тариф от компании Таттелеком
ВЫZОВ 270изменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 270 ₽ в месяц
- прямой номер: 369 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Стартовый комплект – 270 руб.
Исходящие звонки
Республика Татарстан (Домашний регион)
- Внутри сети
-
с 0 до 650 минутбесплатномесяцс 650 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 650 минутбесплатномесяцс 650 минут1 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 650 минутбесплатномесяцс 650 минут1 ₽за минуту
Россия (Междугородняя связь)
- Другие операторы
-
10 ₽за минуту
- Городские номера
-
10 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Республика Татарстан (Домашний регион)
- Внутри сети
-
с 0 до 650 SMSбесплатномесяцс 651 SMSбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 650 SMSбесплатномесяцс 651 SMS1 ₽
Россия (Междугородняя связь)
- Другие операторы
-
2 ₽
MMS
Республика Татарстан (Домашний регион)
- Внутри сети
-
с 0 до 650 MMSбесплатномесяцс 651 MMS6 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 650 MMSбесплатномесяцс 651 MMS6 ₽
Россия (Междугородняя связь)
- Другие операторы
-
6 ₽
Интернет
- Более 8192 Мб
-
0,2 ₽за каждые следующие 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
290 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.