Мобильный тариф от компании экомобайл
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 600 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 200 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 600 минут1 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 600 минут1 ₽за минуту
Исходящие вызовы на номера EkoMobile и Билайн России
- Внутри сети
-
бесплатно
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 601 MMS6,45 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 601 MMS6,45 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 5120 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.