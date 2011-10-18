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Мобильный тариф от компании экомобайл

EKO-MEDIUM

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 600 мин., 600 SMS, 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 200 ₽
  • абонентская плата 600 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 600 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 200 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 600 минут
бесплатно
месяц
с 600 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 600 минут
бесплатно
месяц
с 600 минут
1 ₽
за минуту
Исходящие вызовы на номера EkoMobile и Билайн России
Внутри сети
бесплатно
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 600 SMS
бесплатно
месяц
с 601 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 600 SMS
бесплатно
месяц
с 601 SMS
1,5 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 600 MMS
бесплатно
месяц
с 601 MMS
6,45 ₽
Другие операторы
с 0 до 600 MMS
бесплатно
месяц
с 601 MMS
6,45 ₽
Интернет
Объем трафика
5120 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг)

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.