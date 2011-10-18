50% объема трафика предоставляется в период с 08:00 утра до 00:59

50% объема трафика - в период с 01:00 ночи до 7:59 утра

Если при исчерпании скоростного трафика средств для подключения дополнительного пакета будет недостаточно, скорость может быть снижена до 64 Кбит/с.