Мобильный тариф от компании Билайн
Интернет навсегда+Хайвей 9 ГБизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 390 ₽ в месяц
- прямой номер: 390 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Сохранение номера при смене оператора Стоимость комплекта 390 руб (зачисляется на баланс абонента)
Исходящие звонки
Краснодар
- Внутри сети
-
1,7 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1,7 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,7 ₽за минуту
Россия (Междугородние вызовы)
- Внутри сети
-
2,9 ₽за минуту
- Другие операторы
-
2,9 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Краснодар
- Внутри сети
-
1,95 ₽
- Другие операторы
-
1,95 ₽
MMS
Краснодар
- Внутри сети
-
6,6 ₽
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Интернет
- Более 9216 Мб
-
15 ₽за каждые следующие 100 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Если при исчерпании скоростного трафика средств для подключения дополнительного пакета будет недостаточно, скорость может быть снижена до 64 Кбит/с.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.