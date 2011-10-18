Мобильный тариф от компании МТС
Smart Безлимитищеизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 300 ₽ в месяц
- прямой номер: 400 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минут2 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
Выделенные сети (спутн.)
- Международные вызовы
-
79 ₽за минуту
Все страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 300 SMSбесплатномесяцс 300 SMS2 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
8 ₽
MMS
Все страны
- Международные номера
-
9,9 ₽
МТС Россия
- Внутри сети
-
9,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 10240 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
290 ₽
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: МТС России - 300.00, Все операторы домашнего региона - 300.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы домашнего региона - 300.00
Комментарий
БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки на МТС всей России всего 12,90 рублей в сутки
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.