Вход
Мобильный тариф от компании МТС

Smart Безлимитище

изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 300 мин., 300 SMS, 10 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 300 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 300 ₽ в месяц
  • прямой номер: 400 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
2 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
5 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Выделенные сети (спутн.)
Международные вызовы
79 ₽
за минуту
Все страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 300 SMS
2 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
Все страны
Международные номера
8 ₽
MMS
Все страны
Международные номера
9,9 ₽
МТС Россия
Внутри сети
9,9 ₽
Интернет
Объем трафика
10240 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: МТС России - 300.00, Все операторы домашнего региона - 300.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы домашнего региона - 300.00

Комментарий
БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки на МТС всей России всего 12,90 рублей в сутки
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.